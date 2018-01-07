Украинские биатлонистки завершили эстафету в Оберхофе пятыми
Сегодня, 7 января, женской и мужской классическими эстафетами в немецком Оберхофе финиширует четвертый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на дистанцию вышли наши девушки. К сожалению, из-за недомагания не смогла стартовать олимпийская чемпионка Валя Семеренко, которую заменила 22-летняя Анастасия Меркушина, Компанию ей составили триумфаторки Сочи-2014 Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная.
Первой на дистанцию предпоследней эстафеты перед Олимпиадой в Пхенчхане ушла Меркушина, которая использовала по одному дополнительному патрону на «лежке» и в «стойке», отправив Джиму на дистанцию на четвертой позиции с 27,5 секунды отставания от лидера — Франции.
Юлии пришлось использовать на обоих рубежах по два дополнительных партона, и на финиш своего этапа она пришла на шестом месте (вслед за итальянкой, француженкой, немкой, финкой и японкой).
На третьем отрезке эстафеты Украину представляла новоиспеченный бронзовый призер спринтерской гонки Вита Семеренко, которая в стрельбе лежа едва избежала штрафного круга (три промаха!). Один раз промазала одна из сестер и на «стойке», передав эстафету, как и Джима, шестой. Впереди наших на последний отрезок гонки отправились Франция, Германия, Финляндия, Швеция и Россия.
Капитан нашей сборной Пидгрушная также не смогла отработать на стрельбище чисто (по одному промаху), хотя и сумела поднять «желто-синих» на пятое место в итоговом протоколе.
Победетелями эстафеты в Оберхофе стали француженки, опередившие немок (два штрафных круга!), шведок и россиянок.
Напомню, что в стартовой эстафетной гонке сезона в Хохфильцене сборная Украины завоевала «серебро».
Кубок мира. Оберхоф. Женская эстафета
1. Франция — (1+10) 1.12,42
2. Германия (2+13) +32,4
3. Швеция (0+8) +48,2
4. Россия (1+5) +1.04,7
5. Украина (0+12) +1.15,8
6. Италия (2+8) +2.06,9
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