Умерла известная французская певица (видео)

В воскресенье, 7 января, в Париже в возрасте 70 лет умерла известная французская певица Франс Галль. Как стало известно, знаменитость долгое время боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее.

Изабель Женевьев Мари Анн Галль (настоящее имя певицы) родилась 9 октября 1947 года в столице Франции. Карьеру певицы начала в 1963 году. Девушку уговорил ее отец, поэт-песенник Робер Галль. Он дал Изабель несколько своих творений, дочь записала их, а Галль, который работал с Эдит Пиаф и Шарлем Азнавуром, отправил эти записи музыкальному продюсеру Дени Буржуа. Тот пришел в восторг и способствовал подписанию контракта дебютантки с фирмой Philips.

Буржуа затем познакомил Франс Галль с легендарным Сержем Генсбуром. Несколько песен, написанных им для молодой певицы, стали шлягерами. Галль быстро превращается в кумира всей Франции. По популярности она не уступает самим The Beatles. Вместе с ней охотно выступают на одной сцене звезды французской эстрады Саша Дистель, Клод Франсуа и другие.

В 1965 году Франс Галль, представляя Люксембург, побеждает на конкурсе «Евровидение» с песней «Восковая кукла», которую написал Генсбур. Эта композиция становится хитом во всех странах Европы, а также в СССР, где свою версию записал Муслим Магомаев.

Однако в 1966 году разразился громкий скандал. Галль исполнила новую песню Генсбура «Леденцы». В ней речь шла о девочке, которая любит анисовые леденцы. Франс не почувствовала недетский подтекст. А вот журналисты и критики его тут же услышали. После этого во всех песнях, которые до этого пела Галль, СМИ начали искать сексуальные намеки.

Популярность Галль пошла на убыль. Она пытается записывать новые песни в других странах и на других языках. Лучше всего у нее дела шли в Германии. А во Франции новый виток популярности ожидал певицу в середине 70-х. Она разорвала творческие отношения с Генсбуром и Буржуа и нашла себе нового автора — молодого композитора Мишеля Берже. В июне 1976 года они поженились. В ноябре 1978 года Франс родила первенца.

В том же году вышла песня, которая стала одним из главных хитов в карьере певицы — Il jouait du piano debout.

За свою карьеру Франс Галль записала множество синглов и восемь студийных альбомов.