В Запорожье грузовик протаранил "скорую" с пациентом (фото)
В ночь на 7 января грузовик МАН торговой сети АТБ в Запорожье проехал на красный свет светофора и протаранил «скорую», которая везла пациента.
Об этом со ссылкой на патрульных сообщает 061.ua.
Столкновение произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.
Медбригада и пациент (всего четыре человека) получили повреждения различной тяжести, их доставила в больницу уже другая скорая.
О скорости, с которой ехал виновник ДТП, не сообщается.
Напомним, под Львовом в столкновении маршрутки и «легковушки» пострадало семь человек, в том числе и иностранцы.
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