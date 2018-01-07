﻿

USD 28.20
RSS
В Запорожье грузовик протаранил «скорую» с пациентом (фото)

В Запорожье грузовик протаранил "скорую" с пациентом (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

07.01.2018 15:05 117

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В ночь на 7 января грузовик МАН торговой сети АТБ в Запорожье проехал на красный свет светофора и протаранил «скорую», которая везла пациента.

Об этом со ссылкой на патрульных сообщает 061.ua.

Столкновение произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.

Медбригада и пациент (всего четыре человека) получили повреждения различной тяжести, их доставила в больницу уже другая скорая.

О скорости, с которой ехал виновник ДТП, не сообщается.

Напомним, под Львовом в столкновении маршрутки и «легковушки» пострадало семь человек, в том числе и иностранцы.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии