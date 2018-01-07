В Запорожье грузовик протаранил "скорую" с пациентом (фото)

В ночь на 7 января грузовик МАН торговой сети АТБ в Запорожье проехал на красный свет светофора и протаранил «скорую», которая везла пациента.

Об этом со ссылкой на патрульных сообщает 061.ua.

Столкновение произошло на перекрестке проспекта Соборного и проспекта Металлургов.

Медбригада и пациент (всего четыре человека) получили повреждения различной тяжести, их доставила в больницу уже другая скорая.

О скорости, с которой ехал виновник ДТП, не сообщается.

Напомним, под Львовом в столкновении маршрутки и «легковушки» пострадало семь человек, в том числе и иностранцы.