Скончался получивший ранение при взрыве в Стокгольме

В воскресенье, 7 января, мужчина, получивший тяжелое ранение в результате взрыва в Стокгольме, скончался в больнице. Как уже сообщали fakty.ua, прохожий, которому было около 60 лет, поднял предмет, лежавший на тротуаре возле входе в метро. Он тут же взорвался прямо у мужчины в руках. Пострадала еще женщина.

Сначала шведская полиция рассматривала все версии, включая теракт. Однако затем представитель правоохранительных органов заявил в эфире телеканала ABC: «Инцидент не имеет никакого отношения к терроризму». Полицейский не объяснил, на чем основывается такой вывод.

Подробности инцидента в Стокгольме по-прежнему не сообщаются.