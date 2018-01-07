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Место инцидента

Скончался получивший ранение при взрыве в Стокгольме

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

07.01.2018 15:56 63

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В воскресенье, 7 января, мужчина, получивший тяжелое ранение в результате взрыва в Стокгольме, скончался в больнице. Как уже сообщали fakty.ua, прохожий, которому было около 60 лет, поднял предмет, лежавший на тротуаре возле входе в метро. Он тут же взорвался прямо у мужчины в руках. Пострадала еще женщина.

Сначала шведская полиция рассматривала все версии, включая теракт. Однако затем представитель правоохранительных органов заявил в эфире телеканала ABC: «Инцидент не имеет никакого отношения к терроризму». Полицейский не объяснил, на чем основывается такой вывод.

Подробности инцидента в Стокгольме по-прежнему не сообщаются.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

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