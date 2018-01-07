Лидер выступающей за выход из ЕС британской партии UKIP бросил свою русскую жену ради 25-летней модели (фото)

54-летний Генри Болтон, лидер выступающей за выход из ЕС британской Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) бросил свою русскую жену ради 25-летней модели Джо Марни, которая снимается топлес для мужских журналов и является активной сторонницей UKIP.

Как заявила 42-летняя москвичка Татьяна Смурова журналистам газеты The Mirror, ее «мир разлетелся на куски». «Каким нужно быть человеком, чтобы убежать и спать с другой женщиной, бросив двух своих маленьких детей на Рождество… Я все еще кормлю грудью его ребенка… Ощущаю себя так, как будто меня швырнули в холодный океан и я пытаюсь удержаться на поверхности», — говорит шокированная Татьяна, которая узнала о том, что ее бросил муж, получив от него соответствующее текстовое сообщение 30 декабря. При этом, еще в канун Рождества он еще посылал ей SMS с уверениями в любви.

Болтон и Смурова, познакомившиеся во время совместной работы в ОБСЕ, поженились в августе 2011 года. У них две дочери — трехлетняя Люсинда и Виктория, которая родилась в мае 2016 года.

Знакомые супружеской пары утверждают, что в отношениях между Генри и Татьяной пролегла трещина после того, как в июле прошлого года Смурова вышла из своего декретного отпуска и переехала в столицу Австрии Вену, где устроилась на работу секретаря директора ОБСЕ.

Болтон был женат трижды. Первый раз — на уроженке Дании Карин Дон. Их дочери Хейзел-Луизе сейчас 32 года — то есть она на семь лет старше новой пассии своего отца.

Во второй раз он женился в 2002 году на парикмахере из России Лидии Гуняковой. Гунякову он бросил, изменив ей со Смуровой. «Генри начал встречаться с Татьяной еще когда мы были женаты. И этот роман разбил мою семью: он изменял мне… Несмотря на это, мне жаль Татьяну. Я не пожелала бы измены мужа даже злейшему врагу», — говорит 44-летняя Лидия, вернувшаяся после развода в Санкт-Петербург.

Смурова и Болтон поженились в 2011 году

Джо Марни является активной сторонницей партии Болтона