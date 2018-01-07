В Харькове во время рождественского застолья мужчина убил свою сожительницу
В Харькове правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который во время рождественского застолья убил свою сожительницу.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.
Погибшей оказалась 31-летняя женщина.
Сообщается, что в рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки, в ходе чего между ними возник конфликт.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УПК умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В настоящее время мужчина задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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