В Харькове во время рождественского застолья мужчина убил свою сожительницу

В Харькове правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который во время рождественского застолья убил свою сожительницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Погибшей оказалась 31-летняя женщина.

Сообщается, что в рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки, в ходе чего между ними возник конфликт.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УПК умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время мужчина задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, фанат клуба НХЛ зарезал человека за оскорбление любимой команды.