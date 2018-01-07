﻿

USD 28.20
RSS
В Харькове во время рождественского застолья мужчина убил свою сожительницу

В Харькове во время рождественского застолья мужчина убил свою сожительницу

Инф. «ФАКТОВ»

07.01.2018 16:39 349

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В Харькове правоохранители задержали 28-летнего мужчину, который во время рождественского застолья убил свою сожительницу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Погибшей оказалась 31-летняя женщина.

Сообщается, что в рождественскую ночь сожители употребляли спиртные напитки, в ходе чего между ними возник конфликт.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УПК умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время мужчина задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, фанат клуба НХЛ зарезал человека за оскорбление любимой команды.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии