В Беларуси воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время выступления (видео)

В Гомеле (Беларусь) воздушная гимнастка Юлия Тикаева из московской труппы сорвалась с высоты во время исполнения номера в цирке.

Об этом сообщает lenta.ru.

20-летняя акробатка упала мимо страховочной сетки. Девушка выполняла трюк в программе «Партерный полет» из московского коллектива Алишера Алиева.

По словам очевидцев, Юлия сорвалась с высоты около четырех метров. Инцидент произошел 5 января на вечернем шоу. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.

Напомним, ранее в Киеве на Контрактовой площади начали монтаж колеса обозрения, с которого можно будет любоваться окрестностями.