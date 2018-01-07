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В Беларуси воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время выступления (видео)

В Беларуси воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время выступления (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

07.01.2018 17:09 760

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В Гомеле (Беларусь) воздушная гимнастка Юлия Тикаева из московской труппы сорвалась с высоты во время исполнения номера в цирке.

Об этом сообщает lenta.ru.

20-летняя акробатка упала мимо страховочной сетки. Девушка выполняла трюк в программе «Партерный полет» из московского коллектива Алишера Алиева.

По словам очевидцев, Юлия сорвалась с высоты около четырех метров. Инцидент произошел 5 января на вечернем шоу. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.

Напомним, ранее в Киеве на Контрактовой площади начали монтаж колеса обозрения, с которого можно будет любоваться окрестностями.

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