В Беларуси воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время выступления (видео)
В Гомеле (Беларусь) воздушная гимнастка Юлия Тикаева из московской труппы сорвалась с высоты во время исполнения номера в цирке.
Об этом сообщает lenta.ru.
20-летняя акробатка упала мимо страховочной сетки. Девушка выполняла трюк в программе «Партерный полет» из московского коллектива Алишера Алиева.
По словам очевидцев, Юлия сорвалась с высоты около четырех метров. Инцидент произошел 5 января на вечернем шоу. Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.
Напомним, ранее в Киеве на Контрактовой площади начали монтаж колеса обозрения, с которого можно будет любоваться окрестностями.
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