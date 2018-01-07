В Киеве автомобили столкнулись на лестнице перед входом в метро (фото)

В воскресенье, 7 января, в Киеве на станции Сырец автомобиль Ауди врезался в Форд, столкнувшись с ним на ступеньках для пешеходов, поблизости от внешнего входа в метро.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Вероятнее всего, машины столкнулись ночью и без водителей.

На верхней площадке, откуда съехало Ауди, расположена стоянка для автомобилей. Вероятно, речь идет о некорректной парковке.

Напомним, ранее в Киеве погибла женщина-водитель, не удержавшая Hyundai на скользкой дороге.