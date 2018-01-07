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Автобусные остановки в Киеве могут перейти в частные руки

Автобусные остановки в Киеве могут перейти в частные руки

Инф. «ФАКТОВ»

07.01.2018 18:09 236

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КГГА объявила конкурс на привлечение инвесторов по обустройству остановок общественного транспорта.

Об этом сообщают «Наші Гроші».

Конкурс проводится Департаментом экономики и инвестиций КГГА. Согласно документации, опубликованной в газете «Хрещатик», на конкурс выставлены 994 остановки.

Они разделены на два больших лота: первый — 242 остановки и второй — 109 шт. Две трети остановок разбиты на более мелкие лоты по 10−50 шт.

Ориентировочная стоимость каждого остановочного комплекса составляет 355 тысяч грн. В него входит павильон ожидания (15 кв м) — 115 тысяч грн, киоск (до 15 кв м) — 149 тысяч грн, благоустройство территории — 50 тысяч грн, информационное табло — 40 тысяч грн, кнопка тревоги — 1 тысяча грн.

Напомним, киевская мэрия может уехать из здания на Крещатике.

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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!

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