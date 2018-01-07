В Украине скоро похолодает

В понедельник, 8 января, на территорию Украины придет прохладный воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градуса, днем +2…-4 градусов.

В Карпатах и Прикарпатье пройдет дождь и мокрый снег. Также дождь обещают в Черновицкой и Хмельницкой областях. В Винницкой — мокрый снег. На остальной территории — без осадков,

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днем без осадков, ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +4…-3 градуса, днем +6…-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром дождь с мокрым снегом, днем без осадков, ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

В Киеве — без осадков, температура ночью 1−3° мороза, днем около 0°.

Напомним, ранее главный синоптик рассказал, когда в Украину вернется зима.