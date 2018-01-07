В Иране арестован бывший президент - СМИ

Власти Ирана арестовали бывшего президента страны Махмуда Ахмадинежада.

Об этом сообщила газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на «надежные источники в Тегеране».

В то же время официальные иранские СМИ эту информацию не комментируют.

Причиной ареста стало выступление Махмуда Ахмадинежада в городе Бушем, которое было расценено как как призыв к «разогревом беспорядков».

В частности, Ахмадинежад заявил, что «некоторые чиновники живут вдали от проблем людей и ничего не знают о реальной ситуации в обществе». Он также обвинил нынешнего президента страны в Хасане Роухани в монополизации власти и ресурсов.

Напомним, ранее в Иране власти страны заблокировали доступ к мессенджеру Telegram и социальной сети Instagram.