Появилось видео, как украинские бойцы празднуют Рождество в зоне АТО
Украинские бойцы празднуют Рождество в зоне АТО кутей с изюмом и курагой.
Соответствующее видео опубликовало Военное телевидение Украины.
«Мы приготовили 12 и больше блюд: кутя, котлеты, разнообразные салаты, готовятся голубцы. Также мы закупили торты и праздничные напитки», — рассказывают бойцы.
Напомним, в зоне проведения АТО на Донбассе за прошедшие сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен.
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