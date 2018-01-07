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Появилось видео, как украинские бойцы празднуют Рождество в зоне АТО

Появилось видео, как украинские бойцы празднуют Рождество в зоне АТО

Инф. «ФАКТОВ»

07.01.2018 22:23 213

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Украинские бойцы празднуют Рождество в зоне АТО кутей с изюмом и курагой.

Соответствующее видео опубликовало Военное телевидение Украины.

«Мы приготовили 12 и больше блюд: кутя, котлеты, разнообразные салаты, готовятся голубцы. Также мы закупили торты и праздничные напитки», — рассказывают бойцы.

Напомним, в зоне проведения АТО на Донбассе за прошедшие сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен.

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