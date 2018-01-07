Появилось видео, как украинские бойцы празднуют Рождество в зоне АТО

Украинские бойцы празднуют Рождество в зоне АТО кутей с изюмом и курагой.

Соответствующее видео опубликовало Военное телевидение Украины.

«Мы приготовили 12 и больше блюд: кутя, котлеты, разнообразные салаты, готовятся голубцы. Также мы закупили торты и праздничные напитки», — рассказывают бойцы.

Напомним, в зоне проведения АТО на Донбассе за прошедшие сутки вдоль линии разграничения зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен.