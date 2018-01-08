В Украину возвращается зимняя погода с морозами и снегом

Как и прогнозировали синоптики, в Украину возвращаются зимние холода. Под влиянием воздушных масс из Арктики температура воздуха постепенно начнет снижаться. В ближайшую неделю ожидаются ночные морозы до -7°, днем температура будет держаться в пределах −1…+1°.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в западных областях возможны осадки в виде снега с дождем. 8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется опасность лавин.

Напомним, морозная погода не затянется надолго. Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отмечает, что уже с 17 января снова ожидается потепление.