В Украину возвращается зимняя погода с морозами и снегом
Как и прогнозировали синоптики, в Украину возвращаются зимние холода. Под влиянием воздушных масс из Арктики температура воздуха постепенно начнет снижаться. В ближайшую неделю ожидаются ночные морозы до -7°, днем температура будет держаться в пределах −1…+1°.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, в западных областях возможны осадки в виде снега с дождем. 8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется опасность лавин.
Напомним, морозная погода не затянется надолго. Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отмечает, что уже с 17 января снова ожидается потепление.
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