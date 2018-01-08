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погода

В Украину возвращается зимняя погода с морозами и снегом

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 7:55 5522

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Как и прогнозировали синоптики, в Украину возвращаются зимние холода. Под влиянием воздушных масс из Арктики температура воздуха постепенно начнет снижаться. В ближайшую неделю ожидаются ночные морозы до -7°, днем температура будет держаться в пределах −1…+1°.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в западных областях возможны осадки в виде снега с дождем. 8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется опасность лавин.

Напомним, морозная погода не затянется надолго. Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида отмечает, что уже с 17 января снова ожидается потепление.

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