ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.8 января 2018

Сегодня вашему вниманию (очевидно, все еще несколько рассеянному продолжающимися праздниками) я хочу предложить интересную, на мой взгляд, фигурку юного Людвига ван Бетховена, гениального немецкого и австрийского композитора и пианиста. Это третья подобная работа испанских фарфоровых скульпторов в серии, с которой я начал знакомить вас несколько раньше. Правда, в нашей коллекции она была первой. И появилась при весьма необычных обстоятельствах.

Найти и приобрести эту композицию мне удалось в Риме во время поездки с коллегами-редакторами, освещавшими тогда первый государственный визит украинского президента в Италию. Музыкой Бетховена я был увлечен давно. Но никак не ожидал именно в итальянской столице встретить посвященное ему фарфоровое произведение, созданное мастерами испанской мануфактуры.

В этой работе Бетховен запечатлен в том возрасте, когда композиторская слава была ему еще неведома. Хотя сочинительством он уже достаточно успешно занимался. К этому периоду относится написание им трех сонат и нескольких песен, среди которых ставшая популярной песня «Сурок». Став в 17 лет, после смерти матери главой семьи и приняв на себя заботы о младших братьях, Людвиг больше времени уделяет сначала работе в оркестре, а затем и сольным выступлениям, которые ему вскоре позволили заговорить о себе как о блестящем пианисте-виртуозе. Правда, почти в это же время он создает знаменитую «Песню свободного человека» (в которой есть слова: «Свободен тот, для кого ничего не значат преимущества рождения и титул»). А вскоре, уже стремительно теряя слух и мучительно это переживая, он увлекается переработкой (об этом мало кому известно) русских и украинских народных песен…

Впрочем, история приобретения этой фигурки к музыке отношения не имеет. Купил я ее в большой сувенирной лавке в центре Рима, не забыв запастись разными подарочками для киевских приятелей. Среди купленных сувениров были и красивые зажигалки в виде пистолетов и гранат. Сдав личные вещи в багаж, мы дождались приезда президента, а затем и команды на вылет. Самолет потихонечку уже направлялся к взлетной полосе, когда вдруг был остановлен джипами вооруженных карабинеров, которых сопровождала машина взрывотехников и «скорая помощь».

Услышав о том, что «сеньору Швецу» необходимо покинуть борт украинского самолета и медленно, держа руки на виду, спуститься по подъехавшему трапу, я пришел в состояние шока. Прямо передо мной на бетоне стоял мой скромный чемодан, на который были наведены автоматы карабинеров. Открывал его я его дрожавшими руками. Понятно почему. В иллюминаторах легко узнавались знакомые лица, выражавшие крайнюю степень удивления.

Первой достал небольшую коробку с Бетховеном. Потом гранаты… Ах, вот оно что!.. Во время обратного полета в Киев только и разговоров было о моей «контрабанде». Кстати, тогда, проверив действие этих модных в то время зажигалок, мне их вернули и разрешили снова отправить в багаж.

Сегодняшним именинникам позвольте вместе с пожеланиями добра и счастья пожелать также только веселых и никак уж не тревожных приключений. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ

ЮНЫЙ БЕТХОВЕН

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1996 — 2005

Скульптор: Joan Coderch

Размер: 24×23 cm

Лимитированная серия 2500 изделий