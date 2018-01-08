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Кендалл Дженнер

"Золотой глобус 2018": пользователи соцсетей подняли на смех Кендалл Дженнер (фото, видео)

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

08.01.2018 8:16 979

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В воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения престижной кинотелепремии «Золотой глобус». Американские пользователи соцсетей неожиданно высмеяли появление на красной дорожке 22-летней супермодели Кендалл Дженнер.

Нет, с ее нарядом все было в порядке. Мисс Дженнер присоединилась к тем знаменитостям, которые в этот вечер выбрали черный цвет в знак протеста против многочисленных случаев сексуальных домогательств в Голливуде. Напомним, этот скандал сотрясает Фабрику Грез с осени прошлого года. Кендалл была в вечернем платье из коллекции от кутюр 2017 года от Giambattista Valli.

Так что вызвало иронию соцсетей? Дженнер припомнили участие в рекламном ролике Pepsi, который в прошлом году вызвал скандал. Его создателей, включая Кендалл, обвинили в неуважении к тем, кто принял участие в массовых акциях протеста в США, направленных против полицейского произвола по отношению к афроамериканцам.

И вот теперь та неприятная история аукнулась Кендалл. Пользователи соцсетей пишут: «А почему Кендалл Дженнер здесь? Не актриса, не продюсер, не режиссер, не активистка. Может, ее номинировали за блестящую игру в ролике Pepsi?».

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