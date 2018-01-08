В Одессе изготовили гигантский торт-калач со сценами из произведений Гоголя (фото)

В центре Одессы на Думской площади в рамках Рождественского фестиваля презентовали гигантский торт-калач. Рядом поставили столы в виде телег со всевозможными яствами. Посмотреть на необычное действо собралось несколько тысяч горожан, большинство пришли с детьми.

Шоколадно-пряничный торт, диаметром три метра и массой более 400 килограммов, исполнен в украинских национальных мотивах. «Окружность» торта расписана «картинками» — эпизодами из известного произведения «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя. Присутствуют кузнец Вакула, его невеста Оксана, а также ее черевички, черт, сидящий на спине кузнеца, Солоха. Поверхность кондитерского произведения искусства украшена шоколадными звездами, зелеными еловыми ветками, шишками. Все это — съедобно.

По словам кондитеров, для беспрецедентно большого калача сварили специальный фирменный шоколад под названием «Шокорадость, шокосчастье».

После презентации «Ночь перед рождеством» разрезали и угостили всех желающих. В общей сложности, торт попробовали более 3,5 тысячи человек.

Во время фестиваля звучали рождественские песни, колядки и мелодии в исполнении популярных коллективов, профессиональных и самодеятельных артистов.

Как сообщали «ФАКТЫ», 1 января 2018 года в самом центре Одессы — на Приморском бульваре, у памятника Дюку де Ришелье презентовали увесистое «Время Одессы». Так назвали массивный 300-килограммовый шоколадно-ореховый пряничный торт.