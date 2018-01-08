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литва

Поток трудовых мигрантов из Украины в Литву за год вырос вдвое

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 8:38 201

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Трудовая иммиграция в Литву из Украины за прошедший год выросла вдвое. В 2017 году трудовые визы или вид на жительство на основании наличия рабочего места были выданы 20 тысячам граждан Украины.

Как сообщает Delfi.lt, в Литве украинцев привлекают более высокая зарплата и упрощенные условия для трудоустройства. Чаще всего украинцы устраиваются на места водителей грузового транспорта дальнего следования, бетонщиков, каменщиков, специалистов по отделочным работам, монтажников корпусов кораблей, сварщиков.

Согласно официальной статистике, в 2016 году в Литву на работу прибыли 18 тыс. человек, из них примерно 10 тысяч — украинцы.

Напомним, еще одной страной, активно принимающей работников из Украины, остается Польша. За два года почти 300 тысяч украинцев получили разрешение на работу.

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