"Золотой глобус 2018": Мэрайя Кэри заняла кресло Мерил Стрип (фото, видео)

В воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения престижной кинотелепремии «Золотой глобус».

Мэрайя Кэри получила массу комплиментов. 47-летняя певица сбросила энное количество лишних килограммов (11,3 кг если быть точным) и выглядела великолепно.

Похудевшая Мэрайя Кэри выглядела великолепно в платье от Dolce & Gabbana

Возможно, всеобщее внимание (или чувство голода) вскружило ей голову, но после одного из перерывов на рекламу Кэри по ошибке села в кресло… Мерил Стрип!

Мерил Стрип пришлось какое-то время посидеть за чужим столиком

Мэрайя тут же принесла свои извинения в Twitter: «Во время перерыва немного задержалась в дамской комнате. И села в первой попавшееся свободное кресло, оказалась рядом со Стивеном Спилбергом. Просидела там до следующего перерыва на рекламу, вернулась и увидела, чье место я занимала… Дорогая Мерил, пожалуйста, прости меня!».

Потом добавила: «Ты можешь занять мое место в любое время!».

Обладательница девяти «Золотых глобусов» на певицу нисколько не обиделась. Так говорят…