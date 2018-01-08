"Золотой глобус 2018": Мэрайя Кэри заняла кресло Мерил Стрип (фото, видео)
В воскресенье, 7 января, в Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения престижной кинотелепремии «Золотой глобус».
Мэрайя Кэри получила массу комплиментов. 47-летняя певица сбросила энное количество лишних килограммов (11,3 кг если быть точным) и выглядела великолепно.
Похудевшая Мэрайя Кэри выглядела великолепно в платье от Dolce & Gabbana
Возможно, всеобщее внимание (или чувство голода) вскружило ей голову, но после одного из перерывов на рекламу Кэри по ошибке села в кресло… Мерил Стрип!
Мерил Стрип пришлось какое-то время посидеть за чужим столиком
Мэрайя тут же принесла свои извинения в Twitter: «Во время перерыва немного задержалась в дамской комнате. И села в первой попавшееся свободное кресло, оказалась рядом со Стивеном Спилбергом. Просидела там до следующего перерыва на рекламу, вернулась и увидела, чье место я занимала… Дорогая Мерил, пожалуйста, прости меня!».
Потом добавила: «Ты можешь занять мое место в любое время!».
Обладательница девяти «Золотых глобусов» на певицу нисколько не обиделась. Так говорят…
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