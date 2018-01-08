﻿

USD 28.20
RSS
ханский дворец

Крымские татары намерены спасти от оккупантов Ханский дворец

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 9:18 359

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Крымскотатарские активисты намерены начать юридическую компанию по защите Ханского дворца в Бахчисарае. По мнению крымскотатарской общины, затеянная оккупационной «властью» варварская реставрация обернется уничтожением историко-культурного объекта.

«Наша команда адвокатов и юристов намерена начать юридическую кампанию по защите Ханского дворца в Бахчисарае от необоснованного посягательства на историческое наследие крымских татар, объект культурного наследия», — рассказал адвокат и правозащитник Эмиль Курбединов. По его словам, есть опасность, что Ханский дворец «просто демонтируют без проблем и переживаний».

По словам Курбединова, к защите объекта культурного наследия планируется привлечь ЮНЕСКО. Юристы будут добиваться, чтобы в Крым прибыла экспертная комиссия от международной организации.

«Нам важен даже тот факт, куда были вывезены демонтированные строительные материалы и земля, какие фирмы выступают подрядчиками и кто инициировал и согласовал этот „демонтаж“. Мы намерены обратиться в ЮНЕСКО с просьбой о предварительных гарантиях и выездной комиссии», — рассказал Курбединов.

Напомним, в Крыму оккупационные «власти» инициировали реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае. В итоге в ходе снятия черепицы и старинных дубовых балок с Большой Ханской мечети (Биюк Хан Джами) были повреждены росписи XVIII века. Кроме того, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

Фото www.mangupa.net

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии