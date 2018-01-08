Крымские татары намерены спасти от оккупантов Ханский дворец

Крымскотатарские активисты намерены начать юридическую компанию по защите Ханского дворца в Бахчисарае. По мнению крымскотатарской общины, затеянная оккупационной «властью» варварская реставрация обернется уничтожением историко-культурного объекта.

«Наша команда адвокатов и юристов намерена начать юридическую кампанию по защите Ханского дворца в Бахчисарае от необоснованного посягательства на историческое наследие крымских татар, объект культурного наследия», — рассказал адвокат и правозащитник Эмиль Курбединов. По его словам, есть опасность, что Ханский дворец «просто демонтируют без проблем и переживаний».

По словам Курбединова, к защите объекта культурного наследия планируется привлечь ЮНЕСКО. Юристы будут добиваться, чтобы в Крым прибыла экспертная комиссия от международной организации.

«Нам важен даже тот факт, куда были вывезены демонтированные строительные материалы и земля, какие фирмы выступают подрядчиками и кто инициировал и согласовал этот „демонтаж“. Мы намерены обратиться в ЮНЕСКО с просьбой о предварительных гарантиях и выездной комиссии», — рассказал Курбединов.

Напомним, в Крыму оккупационные «власти» инициировали реконструкцию Ханского дворца в Бахчисарае. В итоге в ходе снятия черепицы и старинных дубовых балок с Большой Ханской мечети (Биюк Хан Джами) были повреждены росписи XVIII века. Кроме того, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

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