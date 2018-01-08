Нацбанк выпустил две цветные монеты к Олимпиаде-2018 (фото)
Национальный банк выпустил две цветные монеты по случаю предстоящего важнейшего события в мировой спортивной жизни — ХХІІІ зимних Олимпийских игр. Монеты поступят в обращение с 10 января.
Монета номиналом 10 гривен изготовлена из серебра и содержит 31 г металла 925-й пробы. На аверсе изображен стилизованный факел в виде римской цифры ХХІІІ с цветным огнем. На реверсе можно увидеть фрагмент стилизованной снежинки, в центре которой — знак Национального олимпийского комитета Украины. Между кристаллами снежинки на матовом фоне размещены пиктограммы, символизирующие зимние виды спорта. Серебряная монета выпущена тиражом 5 тыс. штук.
Также к Олимпийским играм выпущены 40 тыс. монет из нейзильбера номиналом две гривни. Рисунок отличается цветом олимпийского факела — для изображения синего огня использован метод тампопечати.
ХХІІІ зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. В состязаниях примут участие около трех тысяч спортсменов из более чем 80 стран мира. Будут разыграны 102 комплекта наград в 15 дисциплинах, в том числе в четырех новых: биг-эйре в сноуборде, масс-старте в конькобежном спорте, дабл-миксте в керлинге и командных соревнованиях среди горнолыжников.
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