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игорный автомат

Полиция за год разоблачила 1300 незаконных игорных заведений

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 10:49 49

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За прошедший год полицейские выявили более 1,3 тысячи нелегальных игорных заведений по всей Украине. Как сообщают в полиции, заведения либо маскировались под оператора государственной лотереи, или работали без вывесок в нежилых и подвальных помещениях.

По результатам работы в прошлом году правоохранители прекратили деятельность 1329 игорных заведений, открыты 647 уголовных производств, изъяты почти 18,4 тысячи единиц игорного оборудования (игровые автоматы, платежные терминалы, рулетки и столы для игры в покер). Общая стоимость изъятого составляет 43 миллиона гривен.

Также во время санкционированных обысков оперативники изъяли 4,5 миллиона гривен, полученных преступным путем.

За участие в нелегальных азартных играх закон предусматривает штрафы до 425 грн. В прошлом году в суд направлены 315 административных протоколов в отношении игроков.

Напомним, ранее в Киеве группа молодых людей устроила погром лотерейных киосков, требуя закрыть нелегальные игорные заведения.

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