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дороги

Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах 8-9 января

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 11:18 231

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Полиция предупреждает, что 8−9 января на автотрассах ожидается особенно сложная обстановка: население будет массово возвращаться домой из мест отдыха после рождественских праздников. Дорожную полицию уже перевели на усиленный режим службы, а водителей призывают к осторожности.

«В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частоту перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы. Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом», — заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

По оценкам полиции, в празднованиях Рождества 6−7 января приняли участие более 4,3 млн граждан. К обеспечению правопорядка были привлечены около 25 тыс. правоохранителей. В целом полиция отмечает, что праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений безопасности и общественного порядка.

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