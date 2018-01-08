Водителей предупредили о сложной ситуации на дорогах 8-9 января

Полиция предупреждает, что 8−9 января на автотрассах ожидается особенно сложная обстановка: население будет массово возвращаться домой из мест отдыха после рождественских праздников. Дорожную полицию уже перевели на усиленный режим службы, а водителей призывают к осторожности.

«В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частоту перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы. Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом», — заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

По оценкам полиции, в празднованиях Рождества 6−7 января приняли участие более 4,3 млн граждан. К обеспечению правопорядка были привлечены около 25 тыс. правоохранителей. В целом полиция отмечает, что праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений безопасности и общественного порядка.