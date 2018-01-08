Во Львове женщина-водитель сбила патрульного и провезла его на капоте полкилометра

Новый инцидент с сопротивлением сотрудникам полиции случился 7 января во Львове на улице Генерала Чупринки. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе патрульной полиции Львова, правоохранители остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную линию встречного движения. На требования полицейского женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения с нарушительницей инспекторы выявили у нее признаки наркотического опьянения. Внезапно женщина начала движение — наехала сначала на одного инспектора, которого ударом отбросило в сторону, а потом сбила второго и провезла его полкилометра на капоте до улицы Котляревского. Там водитель сбросила правоохранителя с машины и на большой скорости скрылась.

Полицейский госпитализирован. По данным медиков, у него диагностированы ушибы, ссадины и перелом руки.

Патрульные установили, кому принадлежит автомобиль. Машину обнаружили во дворе на улице Княгини Ольги с повреждением капота и левого зеркала. Автомобиль эвакуировали на спецплощадку. Личность водителя также установлена — 26-летняя женщина неоднократно нарушала правила дорожного движения.

Напомним, ранее в Хмельницкой области полиция остановила нетрезвого водителя, который решил доказать свое «вменяемое» состояние, станцевав на капоте авто.