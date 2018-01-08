﻿

USD 28.20
RSS
мюллер месси

футбол

Месси повторил рекорд легендарного Мюллера 39-летней давности

Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

08.01.2018 11:56 219

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Лидер атак «Барселоны» Лионель Месси в матче испанской примеры с «Леванте» (3:0), ставшем для аргентинца 400-м в турнире, повторил достижение легендарного немца Герда Мюллера по числу забитых мячей в одном европейском топ-чемпионате, которое было установлено 39 лет назад. Гол в ворота соперника стал для форварда 365-м в элитном испанском дивизионе.

При этом Месси достиг отметки в 365 голов быстрее Мюллера: у Герда на это ушло 427 матчей в бундеслиге.

Напомню, что в текущем сезоне Лионель с 16 точными ударами (ровно треть всех мячей «Барселоны»!) уверенно возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Испании.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии