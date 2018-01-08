Месси повторил рекорд легендарного Мюллера 39-летней давности

Лидер атак «Барселоны» Лионель Месси в матче испанской примеры с «Леванте» (3:0), ставшем для аргентинца 400-м в турнире, повторил достижение легендарного немца Герда Мюллера по числу забитых мячей в одном европейском топ-чемпионате, которое было установлено 39 лет назад. Гол в ворота соперника стал для форварда 365-м в элитном испанском дивизионе.

При этом Месси достиг отметки в 365 голов быстрее Мюллера: у Герда на это ушло 427 матчей в бундеслиге.

Напомню, что в текущем сезоне Лионель с 16 точными ударами (ровно треть всех мячей «Барселоны»!) уверенно возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Испании.