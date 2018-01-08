В регионах растет заболеваемость корью

В регионах Украины продолжают регистрироваться случаи заболевания корью. Так, новые случаи заражения зафиксировали в Запорожье и Днепре.

За прошлую неделю в Запорожье зарегистрировали 11 случаев заболевания корью — заболели семеро взрослых и четыре ребенка. Тенденция к росту числа заболевших в регионе отмечается с конца сентября. На сегодняшний день в Запорожье всего зарегистрировали 137 случаев заболевания корью, 44 из них подтверждены лабораторно, сообщает Первый Запорожский.

В Днепропетровской области по состоянию на 4 января зафиксировано 63 случая заболевания. Из них четыре случая — в областном центре. Более 70% заболевших — дети в возрасте от 2 месяцев до 18 лет. Среди взрослых основной контингент заболевших — люди в возрасте до 40 лет, отмечает 056.ua.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», всеукраинским лидером в печальном рейтинге заболеваемости корью остается Одесса. Количество пациентов стремительно увеличивается. На прошлой неделе в медучреждениях находились 94 больных, в том числе 64 ребенка.

