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паспорт

За год гражданами Украины стали около тысячи человек

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 13:35 73

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В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 человек. В том числе украинский паспорт получили 94 человека, ранее относившихся к лицам без гражданства. Об этом сообщают «Українські новини».

Что касается прекращения украинского гражданства, то за год были изданы президентские указы по 5168 лицам. Вышли из гражданства 4 296 лиц, утратили гражданство 47 человек. Еще 825 лиц перестали быть гражданами Украины по предусмотренным международными договорами основаниям.

Напомним, в ноябре 2017 года в двух западных областях сотрудники СБУ пресекли деятельность нелегальных центров, противоправно оформлявших украинцам гражданство других стран.

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