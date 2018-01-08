За год гражданами Украины стали около тысячи человек

В течение 2017 года в гражданство Украины было принято 957 человек. В том числе украинский паспорт получили 94 человека, ранее относившихся к лицам без гражданства. Об этом сообщают «Українські новини».

Что касается прекращения украинского гражданства, то за год были изданы президентские указы по 5168 лицам. Вышли из гражданства 4 296 лиц, утратили гражданство 47 человек. Еще 825 лиц перестали быть гражданами Украины по предусмотренным международными договорами основаниям.

Напомним, в ноябре 2017 года в двух западных областях сотрудники СБУ пресекли деятельность нелегальных центров, противоправно оформлявших украинцам гражданство других стран.