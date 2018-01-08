В 2018 году государство потратит в три раза больше на строительство доступного жилья

В нынешнем году может начаться процесс реального возрождения популярной в народе государственной программы «Доступное жилье». Дело в том, что Верховная Рада втрое, по сравнению с прошлым годом, увеличила расходы на государственную поддержку строительства и приобретения доступного жилья. Об этом стало известно из опубликованного на сайте парламента приложения к закону «О Государственном бюджете на 2018 год». Правда, в масштабах страны выделенная сумма выглядит незначительной -- всего 100 миллионов гривен.

При этом расходы на финансовую поддержку Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, который и занимается внедрением различных льготных программ для приобретения жилья, оставили на уровне прошлого года — 6,9 миллиона гривен. В то же время на увеличение уставного капитала организации, с дальнейшим использованием на реализацию государственной программы обеспечения молодежи жильем предусмотрено 30 миллионов гривен.

Кроме того, госбюджетом предусмотрено финансирование в размере 55,9 миллиона гривен программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Однако на 11 миллионов гривен были уменьшены расходы на частичную компенсацию процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья. В 2018 году на эту программу будет направлено 35,4 миллиона гривен.

Как сообщил «ФАКТАМ» председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный, снижение финансирования компенсации процентных ставок связано с объективными причинами. Дело в том, что привлечение новых участников к этой программе прекращено еще в 2014 году. Поэтому сейчас идет финансирование ранее заключенных договоров с банками. Однако по многим договорам условия кредитования выполнены полностью, люди получили квартиры в собственность, а значит их финансирование прекращается.

При этом возникает вопрос, а достаточно ли этих денег для удовлетворения потребностей всех людей, желающих получить государственную помощь? Конечно нет.

Как рассказал «ФАКТАМ» Сергей Комнатный, на 30 миллионов гривен, которые фонд смог направить в прошлом году на программу «Доступное жилье», удалось обеспечить людям около 100 квартир по всем регионам страны. Не трудно посчитать, что в нынешнем году, за счет государства квартиры смогут получить около 300 семей. Однако не стоит забывать, что не только государственный, но и местные бюджеты финансируют программы по льготному приобретению жилья. Поэтому общее количество приобретенных людьми квартир с помощью данных программ будет в разы больше.

Стоит напомнить, что с недавнего времени действует норма, согласно которой претендовать на участие в программе «Доступное жилье» могут вынужденные переселенцы и участники АТО.