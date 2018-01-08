Стало известно о возможной встрече высшего военного руководства НАТО и России

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, возможно, встретятся в январе в Баку. Как сообщает «Голос Америки», об этом источники среди американских и европейских чиновников заявили изданию BuzzFeed.

Неназванные источники также рассказали, что на январь и февраль запланированы и другие встречи, включая переговоры по ситуации в Донбассе между помощником российского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым и спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Кроме того, возможна встреча представителя Госдепартамента Тома Шеннона и замглавы МИД России Сергея Рябкова, на которой будут обсуждаться проблемы в российско-американских отношениях. Запланировано также обсуждение вопросов, связанных с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

«Все это часть обычной дипломатической работы, и никого не должно удивлять, что есть множество вопросов, которые нам нужно обсуждать с русскими», — заявила по этому поводу представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

В то же время в НАТО пока что не подтверждают, но и не опровергают встречу в Азербайджане. Говорят, что «о любых контактах в будущем будет объявлено должным образом». При этом сообщается о том, что Скапаротти и Герасимов разговаривали по телефону и продемонстрировали «четкий взаимный интерес к поддержанию военных каналов связи».

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что без мирного урегулирования ситуации в Украине, что должно начинаться с выполнения Россией минских соглашений, отношения с РФ не могут быть такими, как обычно.