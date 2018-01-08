футбол
Клуб Ярмоленко готов продать Обамеянга в Китай за 72 млн евро
Чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд», который тренирует знаменитый итальянец Фабио Каннаваро, договорился с дортмундской «Боруссией» о трансфере 28-летнего форварда Пьера-Эмерика Обамеянга за 72 миллиона евро. Об этом сообщает Sky Sports. Если сделка будет оформлена, то еще 66 миллионов клуб из Поднебесной заплатит в казну страны как налог на роскошь.
Самому габонцу китайцы предложили контракт на четыре года и зарплату 30 миллионов евро в год (18 миллионов «чистыми»). Таким образом, в общей сложности переход одноклубника Андрея Ярмоленко вместе с зарплатой и налогами может обойтись китайской команде в 258 миллионов евро.
Напомню, что совсем недавно Обамеянг, забивший в 23 матчах сезона 21 мяч и отдавший три голевые передачи, продлил контракт с «Боруссией» до лета 2021 года. Авторитеный портал transfermarkt. de оценивает габонца в 65 миллионов евро.
Кстати, если сделка состоится, то Обамеянг станет самым дорогим в истории африканским футболистом, превзойдя достижение египтянина Мохамеда Салаха, за которого летом прошлого года «Ливерпуль» заплатил «Роме» 42 миллиона евро (плюс 8 миллионов в виде бонусов).
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