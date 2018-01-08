На львовском заводе Fujikura на больничную койку угодили 38 рабочих

По информации Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, с завода Fujikura во Львовской области с диагнозом «корь» в общей сложности были госпитализированы 38 работников.

Первые заболевшие начали поступать в больницы еще 17 декабря 2017 года, а сейчас количество заболевших выросло. Правда, 12 человек уже выписали из медицинских учреждений.

Среди заболевших — 26 жителей Львова, 11 — жителей области и один житель Хмельницкого. Всего на заводе работает около тысячи сотрудников.

По предположению других источников, вспышка кори эпидемией не является -- кто-то из работников мог заразить своих коллег.

Напомним, в регионах Украины продолжают регистрироваться случаи заболевания корью. Так, новые случаи заражения зафиксировали в Запорожье и Днепре.