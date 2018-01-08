В Одессе полиция получает новые иномарки и разбивает уже имеющиеся (фото)

Четыре внедорожника нового поколения «Mitsubishi Outlander PHEV» с электродвигателями получили бойцы батальона полиции особого назначения Одесского регионального главка Нацполиции. По словам заместителя командира батальона Олега Прохорова, новые автомобили будут использоваться полицейскими во время несения службы в составе автопатрулей в центре Одессы.

Тем временем, 7 января патрульные попали в ДТП. Очевидцы рассказали, что полицейские на служебном Toyota Prius хотели развернуться через «две сплошные линии», но допустили столкновение с автомобилем-универсалом Chevrolet. Авария произошла на Фонтанской дороге (курортная зона города), между 5-й и 6-й станциями: неподалеку от пешеходного перехода к лицею ВМС полицейский Prius пересек двойную сплошную. Пытаясь развернуться, полицейское авто сделало неожиданный маневр, чем вынудило выехать на встречную полосу движения автомобиль Chevrolet. В итоге машины столкнулись. К счастью, пострадавших нет, однако авто повреждены.

«По факту дорожной аварии с участием патрульного авто составлены все необходимые материалы, по результатам виновный будет привлечен к ответственности», — прокомментировали в пресс-службе патрульной полиции.

Характерно, что именно этот участок дороги стал богатым на аварии. За последние несколько часов здесь уже второе резонансное ДТП. Накануне в результате столкновения автомобилей Mercedes и «ВАЗ» водитель второго автомобиля получил серьезные травмы и был госпитализирован. В патрульной полиции подтвердили данную информацию, уточнив, что «от „ВАЗа“ мало что осталось… На месте ЧП работает следователь».

Примечательно также, что госномерные знаки на разбитом полицейском Prius — не одесские, а киевские.

Ранее сообщалось, что в подземном паркинге под зданием управления патрульной полиции в Одессе активист общественной организации «Безопасный город» Юрий Головчук обнаружил десятки разбитых полицейских автомобилей Prius. Салоны некоторых из них уже разобраны на запчасти.

Напомним, 6 января в центре Одессы, на Тираспольской площади, джип Jeep Grand Cherokee под управлением иностранца «протаранил» три иномарки.