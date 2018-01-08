Суд арестовал "экс-министра здравоохранения" Крыма

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц бывшему «министру здравоохранения Крыма» Петру Михальчевскому, которого в Украине подозревают в государственной измене.

На суде в понедельник, 8 января, представители прокуратуры АРК настаивали на аресте сроком на два месяца, сообщают Крым.Реалии.

По информации представителей прокуратуры, работа Михальчевского в Крыму является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский содействовал в организации «референдума» по присоединению Крыма к России.

Адвокаты Петра Михальчевского, в свою очередь, уверяют, что их подзащитный скрываться не собирается и посему настаивали, чтобы его не брали под стражу. Сам «экс-министр» заявлял, что не виновен в каких-либо правонарушениях.

5 января Михальчевский официально стал подозреваемым в совершении преступления по ст. 111 УК Украины (государственная измена). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск у бывшего «министра здравоохранения Крыма».