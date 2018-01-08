Россиянин признался в подрыве автобуса «Боруссии»

В понедельник, 8 января, в Германии состоялось второе судебное заседание по делу о подрыве автобуса дортмундской «Боруссии» 11 апреля 2017 года, на котором Сергей В. (имеет немецкое и российское гражданство) частично признал свою вину. Он обвиняется в покушении на жизнь 28 человек, а также в организации взрыва, повлекшего за собой опасные телесные повреждения.

В зале суда 28-летний обвиняемый зачитал свое заявление, закончив его словами: «Я глубоко сожалею о том, что сделал». Он принес извинения футболистам «Боруссии» (в результате взрыва у отеля в Дортмунде ранение получил защитник Марк Бартра) и пострадавшему полицейскому, сообщает Deutsche Welle.

Сергей В. взял на себя ответственность за нападение на автобус и сказал, что не хотел никого убивать: «Я просто хотел подготовить серьезную атаку. Взрывчатые вещества были прикреплены так, чтобы не было никаких травм». Адвокат Карл Хейденрайх подтвердил версию о том, что его подзащитный не собирался наносить ущерб людям, а лишь хотел спровоцировать вылет команды из Лиги чемпионов (взрыв произошел по пути команды на матч с «Монако», переигранный на следующий день), чтобы акции клуба временно обесценились, и он смог бы на этом заработать.

Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней. Его вычислили благодаря покупке нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

Сообщается, что обвиняемый находился в подавленном состоянии из-за того, что его бросила девушка.

В суде также выступил эксперт-криминалист, который заявил, что взрывные устройства имели смертоносный эффект и были начинены металлическими болтами: «Для смертоносного взрыва необходима энергия в 79 джоулей. Согласно реконструкции, у этих зарядов была энергия 135 джоулей. Шрапнель разлетелась на 206 метров».

Судебное разбирательство будет продолжено.