Задержана 20-летняя участница незаконных вооруженных формирований (фото)

В Донецкой области правоохранители проверяют 20-летнюю жительницу на причастность к незаконным вооруженным формированиям. По имеющейся у правоохранителей информации, в апреля 2014 года жительница Славянска вместе с «единомышленниками» проверяла автомобили на въезде в город, а затем уехала в Донецк, где продолжила «служить» в так называемой ДНР.

Однако недавно она вернулась в родной город, где и попала в поле зрения правоохранителей.

Сотрудники уголовного розыска Славянского отдела полиции по работе с населением получили информацию о том, что местная жительница 1997 года рождения недавно находилась в составе незаконных вооруженных формирований. Ее местонахождение было установлено, девушку доставили в полицейский участок.

Подозреваемая рассказала, что апреля 2014 года пришла к своим друзьям, которые «дежурили» на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись со сторонниками «русского мира» и их кураторами, активно присоединилась к «работе»: проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, въезжавших в город.

Во время проведения активной фазы антитеррористической операции она вместе с сожителем уехала в Донецк. Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на так называемую «ДНР», но со временем поняла, что «никому не нужна» и вернулась домой.

Как сообщают в Департаменте коммуникаций Национальной полиции Украины, сейчас устанавливаются детали «службы» девушки в Славянске и Донецке. Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 («Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности») Уголовного кодекса Украины. В Нацполиции также напоминают, что в течение недели полиция Донетчины объявила о подозрении 10 боевикам.

Ранее сообщалось, что в Николаеве вынесли приговор боевику «Оплота»: из 8 лет он отсидит только три.