В нью-йоркской Башне Трампа произошел пожар (видео)

В нью-йоркском небоскребе Trump Tower («Башня Трампа») вспыхнул пожар. Возгорание произошло на крыше небоскреба. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание в системе кондиционирования воздуха. Пострадали по меньше мере два человека.

В момент инцидента президент США Дональд Трамп находился в Вашингтоне, в своей резиденции в Белом доме. Хотя Трамп сейчас по долгу службы постоянно проживает в столице США, он сохранил за собой роскошные жилые апартаменты в Trump Tower. Здесь же расположена штаб-квартира компании The Trump Organization, генеральным директором которой Дональд Трамп являлся до 2017 года. Компания контролирует такие сферы бизнеса семейства Трамп, как недвижимость, отели, гольф-клубы.

Trump Tower — 58-этажный небоскреб высотой 202 метра, спроектированный при участии Дональда Трампа. В здании находятся офисы, апартаменты, отель.

9 ноября 2016 года в этом здании Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. А 11 января 2017 года Дональд Трамп дал здесь свою первую пресс-конференцию в качестве избранного президента США.