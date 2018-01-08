Гвинет Пэлтроу официально объявила о своей помолвке (фото)

45-летняя голливудская звезда Гвинет Пэлтроу официально объявила о своей помолвке с 46-летним продюсером Брэдом Фэлчаком (работавшим над созданием телесериалов «Лузеры» и «Американская история ужасов»). «Нам невероятно повезло, что мы подошли к данному этапу нашей жизни, когда наши совместные успехи и неудачи могут служить кирпичиками для построения здоровых и счастливых отношений», — говорится в заявлении пары, опубликованном журналом People.

Фэлчук уже получил полное одобрение бывшего мужа своей невесты — британского музыканта Криса Мартина. Мужчины нашли общий язык и подружились. Поговаривают даже, что Крис будет вести Гвинет к алтарю — заменив тем самым ее покойного отца, режиссера Брюса Пэлтроу.

Гвинет и Брэд познакомились еще в 2010 году. В то время у обоих были свои семьи. Встречаться они начали три года назад. На публике пара появилась в апреле 2015 года — на вечеринке по случаю 50-летия актера Роберта Дауни-младшего.

От брака с солистом группы Coldplay Мартином у актрисы есть двое детей — 13-летняя дочь Эппл и 11-летний сын Мозес. Пэлтроу и Мартин поженились в декабре 2003 года и расстались в 2014 году. До замужества у Гвинет были романы с Брэдом Питтом и Беном Аффлеком.

Фэлчак в течение десяти лет был женат на телепродюсере Сюзанне Букиник. От этого брака он также имеет двоих детей — Броди и Изабеллу. Развод Брэд оформил в марте 2013 года.