Гвинет Пэлтроу официально объявила о своей помолвке (фото)
45-летняя голливудская звезда Гвинет Пэлтроу официально объявила о своей помолвке с 46-летним продюсером Брэдом Фэлчаком (работавшим над созданием телесериалов «Лузеры» и «Американская история ужасов»). «Нам невероятно повезло, что мы подошли к данному этапу нашей жизни, когда наши совместные успехи и неудачи могут служить кирпичиками для построения здоровых и счастливых отношений», — говорится в заявлении пары, опубликованном журналом People.
Фэлчук уже получил полное одобрение бывшего мужа своей невесты — британского музыканта Криса Мартина. Мужчины нашли общий язык и подружились. Поговаривают даже, что Крис будет вести Гвинет к алтарю — заменив тем самым ее покойного отца, режиссера Брюса Пэлтроу.
Гвинет и Брэд познакомились еще в 2010 году. В то время у обоих были свои семьи. Встречаться они начали три года назад. На публике пара появилась в апреле 2015 года — на вечеринке по случаю 50-летия актера Роберта Дауни-младшего.
От брака с солистом группы Coldplay Мартином у актрисы есть двое детей — 13-летняя дочь Эппл и 11-летний сын Мозес. Пэлтроу и Мартин поженились в декабре 2003 года и расстались в 2014 году. До замужества у Гвинет были романы с Брэдом Питтом и Беном Аффлеком.
Фэлчак в течение десяти лет был женат на телепродюсере Сюзанне Букиник. От этого брака он также имеет двоих детей — Броди и Изабеллу. Развод Брэд оформил в марте 2013 года.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”