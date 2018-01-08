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В Чикаго и Москве состоялись флеш-мобы в поддержку украинского Крыма

В Чикаго и Москве состоялись флеш-мобы в поддержку украинского Крыма

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 17:08 61

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Активисты в Москве (Россия) и Чикаго (США) провели совместную параллельную акцию-флешмоб, в ходе которой выступили за прекращение военных действий в Сирии, Грузии и Украине, сообщает Крым.Реалии.

На улицы российской столицы активисты вышли в том числе с плакатами: «Остановите войну в Сирии, Украине, Грузии» и «Террористы — не мусульмане Крыма, а захватчики из Кремля». В Чикаго участники акции в характерных украинских рождественских костюмах выступили с призывом: «Russia out of Crimea».

Активистов в США собрал Дэвид Турпин, который разместил на своей страничке в социальных сетях фотографии с флешмоба.

«Дэвид из Чикаго предложил нам участие во флешмобе (кругосветном) за Сирию без Асада и Путина, что мы и сделали здесь, в Москве на Земляном валу, — а он в ответ привел украинских активистов с „жовто-блакитным“ прапором, и они выступили за украинский Крым», — поделилась московская активистка Лаврешина, которая уже более года проводит акции в российской столице в поддержку Крыма и крымских татар.

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