Папа Римский Франциск призвал мир не забывать о войне в Украине

«Совместные старания в пользу восстановления мостов являются безотлагательными также и в Украине. Прошедший год принес новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, и в далее неся страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, затронуты войной и потерявших своих самых дорогих, нередко — детей и пожилых», — сказал Папа Франциск на встрече в понедельник, 8 января, с послами, аккредитованными при Святом Престоле. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Напомним, что 25 декабря 2017 года в своем рождественском послании Папа Франциск также вспоминал Украину: «Видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, порожденного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся за то, чтобы Господь поскорее даровал мир этой дорогой стране».