﻿

USD 28.20
RSS
Папа Римский Франциск призвал мир не забывать о войне в Украине

Папа Римский Франциск призвал мир не забывать о войне в Украине

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 17:26 53

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

«Совместные старания в пользу восстановления мостов являются безотлагательными также и в Украине. Прошедший год принес новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, и в далее неся страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, затронуты войной и потерявших своих самых дорогих, нередко — детей и пожилых», — сказал Папа Франциск на встрече в понедельник, 8 января, с послами, аккредитованными при Святом Престоле. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Напомним, что 25 декабря 2017 года в своем рождественском послании Папа Франциск также вспоминал Украину: «Видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, порожденного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся за то, чтобы Господь поскорее даровал мир этой дорогой стране».

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Версии