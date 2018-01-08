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Активисты заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры

Активисты заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 17:47 381

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Около 30 активистов общественной националистической организации устроили акцию протеста и заблокировали въезд на территорию Киево-Печерской Лавры.

По словам участников акции, они вышли на протест после того, как в Лавре отказались отпевать погибших воинов АТО, крещеных не в церкви Московского патриархата, сообщает «Громадское» Активисты «С14» развернули баннеры «ФСБ, вон с Лавры» и «Нет московской агентуре». А также скандировали фразы против ФСБ.

Через некоторое время после начала акции к протестующим вышел настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Однако конструктивного диалога между ним и участниками акции не произошло. Чуть позже к протестующим вышли священнослужители и начали петь.

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