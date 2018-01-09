На Херсонщине педофил изнасиловал трехлетнюю девочку

Как сообщает заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, в полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Ее мать привезла внучку к ним в гости в Херсонскую область. Тревогу забила бабушка, которая купала ребенка и обнаружила признаки насилия.

«Уже установлено, что трехлетнюю девочку насиловал сожитель ее матери. Проводятся необходимые следственные действия», — написал Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, замначальника Нацполиции пишет о необходимости принятия закона об открытом реестре педофилов. Соответствующий законопроект 6607, по его информации, находится в Верховной Раде уже полгода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве педофила, похитившего ребенка, перевели из СИЗО в психбольницу