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На Херсонщине педофил изнасиловал трехлетнюю девочку

На Херсонщине педофил изнасиловал трехлетнюю девочку

Руслан ПОДГОРНЫЙ, специально для «ФАКТОВ» (Херсон)

08.01.2018 18:26 709

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Как сообщает заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, в полицию обратились бабушка и дедушка трехлетней девочки. Ее мать привезла внучку к ним в гости в Херсонскую область. Тревогу забила бабушка, которая купала ребенка и обнаружила признаки насилия.

«Уже установлено, что трехлетнюю девочку насиловал сожитель ее матери. Проводятся необходимые следственные действия», — написал Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, замначальника Нацполиции пишет о необходимости принятия закона об открытом реестре педофилов. Соответствующий законопроект 6607, по его информации, находится в Верховной Раде уже полгода.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаеве педофила, похитившего ребенка, перевели из СИЗО в психбольницу

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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

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