Аваков рассказал, когда раскроют информацию о подозреваемом в убийстве Ноздровской

«Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов — информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий — завтра. Полицейских благодарю за службу!» — написал на своей страничке в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании подозреваемого в совершении этого преступления.