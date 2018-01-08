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Аваков рассказал, когда раскроют информацию о подозреваемом в убийстве Ноздровской

Аваков рассказал, когда раскроют информацию о подозреваемом в убийстве Ноздровской

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 18:34 428

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«Да, полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. Не нужно домыслов — информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий — завтра. Полицейских благодарю за службу!» — написал на своей страничке в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании подозреваемого в совершении этого преступления.

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