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Шон Карр

Скоропостижно скончался бывший зять Юлии Тимошенко

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

08.01.2018 18:45 3997

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В понедельник, 8 января, в Праге скончался британский рок-музыкант и байкер, бывший зять Юлии Тимошенко Шон Карр. Ему было 49 лет. Причина смерти не называется.

Сообщил новость на своей странице в Facebook украинский байкер Александр Сирота, член клуба «Падонки». «Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый Человек и настоящий Падонок! RIP. Покойся с Миром Брат!» — написал Сирота.

Напомним, Шон Карр и дочь Юлии Тимошенко Евгения поженились в 2005 году. Свадьба состоялась в Киеве. Юлия Тимошенко тогда занимала пост премьер-министра Украины.

Карр стал лидером рок-группы Death Valley Screamers, которая довольно успешно выступала в различных клубах в нашей стране. В 2012 году Шон и Евгения развелись.

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