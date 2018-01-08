Скоропостижно скончался бывший зять Юлии Тимошенко

В понедельник, 8 января, в Праге скончался британский рок-музыкант и байкер, бывший зять Юлии Тимошенко Шон Карр. Ему было 49 лет. Причина смерти не называется.

Сообщил новость на своей странице в Facebook украинский байкер Александр Сирота, член клуба «Падонки». «Сегодня умер наш одноклубник Шон Карр! Светлый Человек и настоящий Падонок! RIP. Покойся с Миром Брат!» — написал Сирота.

Напомним, Шон Карр и дочь Юлии Тимошенко Евгения поженились в 2005 году. Свадьба состоялась в Киеве. Юлия Тимошенко тогда занимала пост премьер-министра Украины.

Карр стал лидером рок-группы Death Valley Screamers, которая довольно успешно выступала в различных клубах в нашей стране. В 2012 году Шон и Евгения развелись.