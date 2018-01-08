С начала суток противник шесть раз нарушил режим тишины – штаб АТО

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по состоянию на 18−00 8 января 2018 российско-оккупационные войска несколько раз нарушал режим прекращения огня. Противник продолжает обстреливать оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины из запрещенного минского договоренностями оружия.

Так, противник более двух часов велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитникам Луганского. В сторону украинских бойцов было выпущено около полусотни мин. Неподалеку от Светлодарска захватчики обстреляли наших воинов из гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении тяжелые минометы калибра 120-мм боевики применили по защитникам Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы — вблизи Талаковки. Еще дважды, в обеденное время, оккупанты из стрелкового оружия (включая снайперов) вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. В обоих случаях наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия.

Всего с начала суток зафиксировано шесть фактов нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что в районе проведения АТО рождественское перемирие сохранялось почти сутки, но вечером 7 января враг сорвал достигнутые договоренности.