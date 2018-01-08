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Генконсул КНР в Украине передала подарки одесскому дому ребенка и центру милосердия (фото)

Генконсул КНР в Украине передала подарки одесскому дому ребенка и центру милосердия (фото)

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

08.01.2018 19:08 49

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Генеральный консул Китайской Народной Республики Чжао Сянжун и сотрудники дипломатического представительства посетили Одесский городской специализированный дом ребенка № 1 и гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона.

Госпожа Чжао Сянжун поздравила маленьких одесситов и подопечных гериатрического дома с зимними праздниками, а также ознакомилась с деятельностью коммунальных учреждений. Она и сотрудницы консульства передали коммунальным учреждениям подарки: бытовую технику, мебель, предметы быта, средства личной гигиены. И, конечно же, игрушки!

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