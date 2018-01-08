Генконсул КНР в Украине передала подарки одесскому дому ребенка и центру милосердия (фото)

Генеральный консул Китайской Народной Республики Чжао Сянжун и сотрудники дипломатического представительства посетили Одесский городской специализированный дом ребенка № 1 и гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона.

Госпожа Чжао Сянжун поздравила маленьких одесситов и подопечных гериатрического дома с зимними праздниками, а также ознакомилась с деятельностью коммунальных учреждений. Она и сотрудницы консульства передали коммунальным учреждениям подарки: бытовую технику, мебель, предметы быта, средства личной гигиены. И, конечно же, игрушки!