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Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров

Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 19:23 113

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров после выхода на прошлой неделе в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).

Как сообщает xsport, на данный момент 17-летняя украинка идет на 177-м месте в классификации WTA. На пять позиций ниже расположилась американка Аманда Анисимова, которая лидировала до этой недели.

В первой двадцатке также находится еще одна украинка — Марта Костюк (№ 13). В общем рейтинге она 521-я.

Ранее сообщалось, что 23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась в списке на две позиции и теперь занимает четвертое место в мировом рейтинге.

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