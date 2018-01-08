Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров
Украинская теннисистка Даяна Ястремская возглавила мировой рейтинг юниоров после выхода на прошлой неделе в финал квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).
Как сообщает xsport, на данный момент 17-летняя украинка идет на 177-м месте в классификации WTA. На пять позиций ниже расположилась американка Аманда Анисимова, которая лидировала до этой недели.
В первой двадцатке также находится еще одна украинка — Марта Костюк (№ 13). В общем рейтинге она 521-я.
Ранее сообщалось, что 23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась в списке на две позиции и теперь занимает четвертое место в мировом рейтинге.
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