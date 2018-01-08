Дело Ноздровской: задержанный по подозрению в убийстве – родственник Россошанского? (обновлено)

В полиции данные человека, задержанного по подозрению в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, пока не оглашают. Сообщили лишь, что он проживал в Киевской области.

Незадолго до того, как полиция подтвердила задержание подозреваемого, информацию об этом обнародовал журналист Айдер Муждабаев.

«Убийца разоблачен, — сообщил журналист. — Им оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле сестру Ирины и потом благодаря настойчивости Ирины осужденного к уголовному наказанию».

Речь идет о жителе Демидова Дмитрии Россошанском, который два года назад насмерть сбил родную сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. В тот момент дядя Россошанского был исполняющим обязанности председателя Вышгородского райсуда. Все это время Ирина добивалась наказания для Россошанского и неоднократно получала от его родных и друзей угрозы.

Проверяя информацию о задержанном, «ФАКТЫ» позвонили адвокату Дмитрия Россошанского Игорю Ейсмонту. Но он о задержании близкого родственника своего подзащитного не слышал.

- Пока что не могу вам ответить, — сказал «ФАКТАМ» Игорь Ейсмонт. — Семья Россошанских по этому поводу со мной на связь не выходила.

Мать Дмитрия Россошанского Ольга Васильевна на телефонные звонки не отвечает.

Ранее в разговоре с корреспондентом «ФАКТОВ» Ольга Россошанская уверяла, что ее семья к убийству Ноздровской отношения не имеет. Но при этом дала понять: о гибели правозащитницы не сожалеет.

«Почему все сразу думают на нас?! — говорила «ФАКТАМ» Ольга Россошанская. — Да у Ноздровской было столько врагов! Многие люди в селе поддерживают не ее, а нас! Когда стало известно, что ее убили, мне звонили соседи и говорили: «Тетя Оля, теперь мы поверили, что есть Бог на свете!».

Тем временем дочь Ирины Ноздровской Анастасия рассказывала: дружки Россошанского постоянно угрожали ее маме, бросали в их двор петарды, а однажды даже избили саму Настю. 27 декабря, за два дня до исчезновения Ирины, Дмитрий Россошанский мог выйти на свободу, попав под закон «Об амнистии». Но Ирина Ноздровская добилась, чтобы уголовное дело вернули в суд первой инстанции на повторное рассмотрение. Россошанский остался под стражей. Тогда же отец Россошанского заявил Ирине: «Ноздровская, ты плохо кончишь!»

По данным издания INSIDER задержан именно 63-летний отец Россошанского. Издание ссылается на собственные источники в правоохранительных органах.