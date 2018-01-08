Беглеца, хитростью покинувшего запорожское СИЗО, вернули за решетку

32-летний житель Днепра Дмитрий П., обманным образом покинувший запорожский следственный изолятор18 декабря, вновь оказался за решеткой.

Следственный судья Орджоникидзевского районного суда Запорожья удовлетворил ходатайство следователя и применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью альтернативной меры пресечения -- залога в размере 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 35 240 гривен, — сообщает пресс-служба суда.

Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 393 УК Украины («Побег из места лишения свободы или из-под стражи»).

«ФАКТЫ» ранее рассказывали, как гражданину удалось оказаться на воле. По решению суда одного из арестантов выпустили под залог, и он отправился в камеру собирать вещи. В это время его сокамерник, назвав контролерам имя и фамилию освобождавшегося, беспрепятственно покинул изолятор.

«Внешне оба сокамерника были похожи, к тому же они примерно одного возраста, а в личном деле были нечеткие фотографии», — пояснил тогда причину происшествия начальник пресс-службы заместителя министра юстиции Дениса Чернышова Юрий Маслак.

