На Одесской трассе осложнено движение

Как сообщает «Киев оперативный», достаточно серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Одесской трассе в районе Виты-Почтовой.

По предварительным данным, водитель «Сааба», пытаясь развернуться на дороге, не пропустил маршрутный автобус «Мерседес». Последний от удара перевернулся на бок.

В результате ДПТ пострадала женщина — ее увезли в больницу. На месте работают экипажи полиции, движение транспорта несколько усложнено.

Ранее сообщалось, что под Львовом в столкновении маршрутки и «легковушки» пострадало семь человек, в том числе и иностранцы