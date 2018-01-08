На Одесской трассе осложнено движение
Как сообщает «Киев оперативный», достаточно серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Одесской трассе в районе Виты-Почтовой.
По предварительным данным, водитель «Сааба», пытаясь развернуться на дороге, не пропустил маршрутный автобус «Мерседес». Последний от удара перевернулся на бок.
В результате ДПТ пострадала женщина — ее увезли в больницу. На месте работают экипажи полиции, движение транспорта несколько усложнено.
Ранее сообщалось, что под Львовом в столкновении маршрутки и «легковушки» пострадало семь человек, в том числе и иностранцы
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