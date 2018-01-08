В Одессе проходит рождественский парад трамваев

В понедельник, 8 января, в Одессе проходит парад иллюминированных трамваев. По случаю празднования Рождества Христова, коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» запустило на линии украшенные трамвайные вагоны.

Трамваи вышли на маршруты из разных районов города и проследуют в центральную его часть — к Центральному парку культуры и отдыха имени Тараса Шевченко и на Старосенную площадь.

«Горожане и туристы смогут не только полюбоваться трамвайными вагонами, собранными сотрудниками КП „Одесгорэлектротранс“, но и проехаться в них по улицам», — сообщили на предприятии.

Один вагон стартовал в Аркадии и следовал по проспекту Шевченко, другой — начинал движение с Куликова поля, через шестую станцию Большого Фонтана, Тираспольскую площадь. Вагон третьего маршрута — по Люстдорфской дороге, четвертого — через Преображенский парк, пятого — через жилой массив Черемушки…

В разных «точках» в определенное время у всех праздничных трамваев запланированы остановки. Пассажиров поздравляли колядующие, а детям раздавали подарки.

По прибытию вагонов на Старосенную площадь (здесь располагается так называемая «кольцевая станция), с Рождеством Христовым пассажиров поздравили хор Одесской епархии и Рождественский вертеп.

«В эти праздничные дни хочется петь и не останавливаться день и ночь. Именно украинский народ решил не ограничиваться только лишь посещение богослужений, но и пронести эту радость через многие дни с помощью колядок и песен. Мы верим что Вифлиемская звезда будет вести нас по всей жизни», — сказал член хорового коллектива храма святой Варвары Павел Рудич.