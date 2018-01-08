Полиция за сутки раскрыла убийство на Подоле (видео)

Как сообщают в Главном управлении Нацполиции в Киеве, правоохранителям понадобились сутки, чтобы задержать подозреваемых, причастных к убийству на Подоле.

«Между знакомыми возник конфликт, в результате которого пострадавший получил колото-резаную травму не совместимую с жизнью. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных лиц», — сообщают в Нацполиции

Напомним, что в воскресенье, 7 января, около полуночи в полицию поступило сообщение о том, что на улице Константиновской лежит мужчина с признаками насильственной смерти. На раскрытие этого преступления были ориентированы сотрудники уголовного розыска Подольского района и столичного главка.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. Было установлено, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области.

По предварительным данным, в одной из квартир во время употребления алкогольных напитков у фигурантов возник внезапный конфликт с потерпевшим. В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили его тело из квартиры на улицу, где его вскоре заметили соседи и вызвали полицию.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Готовятся материалы на объявление сообщение о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.